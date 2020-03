Cinco juveniles con el primer equipo

Hasta cinco juveniles del Zamora CF entrenan con el primer equipo, ante la posibilidad de que alguno de ellos tenga que ser incluido en la convocatoria del partido ante el Mirandés B.

Aunque oficialmente el club no se ha pronunciado, es un indicador de la intención del club de no recurrir las dos semanas de sanción que el Comité de Competición de la Federación de Castilla y León impuso a los seis jugadores que no acudieron a un entrenamiento con la preselección autonómica, pese a que estaban obligados, como todo jugador convocado con licencia A (amateur) como la tenían el 16 de octubre Asiel, Piña, Coque, Juanan, Carlos Ramos y Escudero.

Además, se está pendiente de conocer el alcance de la lesión del portero Villanueva, que acabó con evidentes molestias el último partido que disputó el equipo rojiblanco, el 1 de marzo ante el Numancia B.



Sin los seis jugadores (uno de ellos, Escudero, además lesionado), no se podría completar la convocatoria de 18 jugadores, por lo que algún juvenil tendría que estar en la cita en Miranda, en un partido que ha sido fijado para el domingo a las 5 de la tarde.