Dolores Serrat: "Es para pensar"

Cada vez me resulta más difícil comprender muchas de las cosas que ocurren a mi alrededor, y como ejemplo, dos pinceladas. Como médico me cuesta entender los motivos por los que una enfermedad infecciosa, que según los expertos es altamente transmisible pero poco grave en general y con mucha menos mortalidad que la gripe, es capaz de alterar el modo de vida a nivel mundial. Da la impresión que, más que una situación de alarma sanitaria, es una situación de miedo social inducida por el desconocimiento y la incertidumbre pero con grandes repercusiones en nuestro modus vivendi. No recuerdo otra situación reciente ni por causas médicas ni por causas de seguridad que haya generado tantas suspensiones de actividades, cancelaciones de eventos y alteraciones del orden económico mundial. Es para pensar.

Como mujer tampoco comprendo el afán de algunas en convertir el Día Internacional de la Mujer en la indicación de una ideología de género que poco tiene que ver con el derecho a la dignidad, la libertad e igualdad de las mujeres y en el que se ve más una fan de confrontación que de acuerdo con la otra mitad de la humanidad. Me resisto a pensar que la causa es que me hago mayor.