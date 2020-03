El número de afectados por coronavirus en Aragón asciende a 35

Los seis nuevos casos son de tres hombres de 83, 84 y 87 años que vivían en una residencia de mayores en la provincia de Teruel, están ingresados en el Hospital Obispo Polanco, estables dentro de la gravedad. Hay otro hombre de 79 años ingresado en el Servet; y otras dos personas que están en sus domicilios, con síntomas leves: una joven de 23 años, trabajadora de una residencia de Zaragoza en la que se han confirmado siete casos, y un profesional sanitario de 62 años que había viajado a Madrid.

Esta mañana, la consejera de sanidad, Pilar Ventura, quería dejar clara la situación a día de hoy y explicaba que "no estamos en una situación excepcional como en otras comunidades, estamos en una situación de contención ya que no hay una sola transmisión que no tengamos controlada".

Por eso, ante la pregunta de si estamos lejos de que se cierren colegios en Aragón por el coronavirus, la consejera aclaraba que "en este momento, consideramos que estamos lejos, ya que, además, hay que recordar que Aragón fue una de las últimas comunidades en tener casos positivos". Eso sí, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha convocado mañana a los agentes sociales para analizar la situación por el coronavirus.

Por su parte, el director general de Salud Pública, Francisco javier Falo, ha dicho que hasta ayer, de los 32 casos conocidos, en 30 de ellos pueden explicar su origen. Sin embargo, este es un trabajo laborioso y complicado. "Nos cuesta bastante estudiar cada caso, es un proceso más largo del que parece porque hay que encuestar a muchas personas, pero conforme tenemos más casos tenemos más información", aclaraba.

Además, ha señalado que el hecho de que dos tercios de los casos se hayan producido en hospitales o residencias tiene el lado bueno y el malo, "desde el punto de vista de control poblacional la difusión no es tan amplia, pero como son personas mayores, es cierto que la letalidad es mayor".

De igual forma, el gerente del Salud, Javier marión, también ha explicado que ahora mismo no hay una situación de falta de profesionales de algunos Hospitales, aunque haya 133 médicos, enfermeras y celadores del Servet, Clínico, Provincial de Zaragoza y del 061 que, de forma preventiva, han sido apartados de la actividad, porque han tenido contacto con pacientes con coronavirus.

Marión ha explicado que se pueden suplir con profesionales del sistema sanitario y con la bolsa de enfermería. Y ante las criticas de algunos médicos por la posible falta de mascarillas y de equipos, el gerente de salud decía: "no tenemos ese problema, pero en previsión de ello lo que intentamos hacer es uso eficiente de los equipos que tenemos, utilizando solamente aquellos que son necesarios".