Jesús Muñoz: "Estoy en el Almería para ayudar en todo lo que sea necesario"

Ha vuelto con la misma ilusión que el primer día que llegó al Almería. Jesús Muñoz ha regresado al proyecto rojiblanco para poner su granito para intentar lograr el objetivo del ascenso a Primera División. Ha regresado al Almería para ser analista en el cuerpo técnico que lidera José María Gutiérrez, Guti, tras su paso como entrenador del Hércules. Fue jugador del Albacete y el domingo vivirá un partido muy especial en el Carlos Belmonte ante el equipo manchego, pero defendiendo los colores y el escudo del Almería. Ha sido protagonisa en laCadena SER de Albacete.

Jesús Muñoz está encantado de la vida en el Almería: "Estoy contento por volver a trabajar en lo que me gusta, siempre es importante que te vuelvan a llamar en sitios donde has estado. El club ha cambiado mucho con la entrada del nuevo dueño y estamos trabajando en un bonito reto. Mi trabajo es analizar los entrenamientos, yo por entrenar al Hércules no puedo sentarme en el banquillo. También me encargo de analizar al rival y poder echar una mano en lo que se necesite. Queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar al Almería".

Otro año en el Almería: "Estuve el año pasado con Fran Fernández y hace unas semanas me llamaron porque me conocían del trabajo que hicimos la temporada pasada y querían que me incorporase. Estoy muy contento por regresar aquí, tengo buenos amigos".

Visitar Albacete y el Carlos Belmonte siempre es especial: "Cada vez que voy Carlos Belmonte es especial, incluso visitar la ciudad también. Allí llegué con 15 años y me fui con 26. He crecido como persona y como profesional. Albacete siempre será mi casa y al Albacete le deseo lo mejor, pero trabajaremos esta semana para ganar el partido aunque sabemos que nos enfrentamos a un equipo fuerte. Con Lucas Alcaraz todavía no ha perdido un partido, están en una situación complicada pero es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol, es un conjunto compacto, será un rival complicado pero ahora todos nos jugamos mucho a estas alturas de Liga".

También ha hablado de las exigencias del proyecto de Turki Al-Sheikh: "Yo me lo tomo con naturalidad y pienso que las expectativas en un principio del Almería no era pelear por el ascenso. En las primeras jornadas los futbolistas que jugaban eran los que ya estaban el año pasado pero luego vinieron cambios y se piensa en el ascenso pero ese objetivo no es fácil. Está claro que ahora estamos arriba y queremos ascender, pero intento darle normalidad a la situación, no es bueno obsesionarse porque eso no beneficia a nadie".

Ha conectado con José María Gutiérrez, Guti: "Muy bien, cuando se pusieron en contacto conmigo, estuve hablando con él de fútbol y en estas dos semanas que llevo trabajando no me puedo quejar del trato recibido",