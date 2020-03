Carlos López, sobre el coronavirus: "No sabemos hasta qué punto se notará en la afluencia de visitantes"

La expansión del virus COVID-19 no preocupa solo desde el punto de vista de la salud sino también por sus efectos en la economía. Uno de los sectores más sensibles es el turístico. El concejal responsable de este área en el Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, ha dicho hoy que esta situación va a tener influencia en uno de los principales motores económicos de la ciudad, aunque reconoce que no saben "hasta qué punto" se notará en la afluencia de visitantes y pernoctaciones. De momento no está habiendo casi cancelaciones.

Desde el Ayuntamiento de Ávila están pendientes de las recomendaciones que se dan diariamente desde el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León. Carlos López cree que lo que es importante es "continuar con la vida diaria y ser prudentes con lo que nos recomiendan".

En algunos puntos de mayor afluencia de personas se están poniendo algunas medidas preventivas "con geles y alcoholes para desinfección". Es el caso del Palacio de Congresos Lienzo Norte.

El efecto de la expansión del coronavirus será uno de los temas que se abordarán el viernes en Baeza en una reunión de los concejales de Turismo de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, reunión previa a la asamblea general del grupo.

"Se ha suspendido la feria de Berlín y ferias turísticas a las que teníamos previsto ir", ha explicado Carlos López. En el orden del día de la reunión también se hablará de la estategia de comunicación y promoción que se va a seguir a lo largo de este año y de los eventos que están previstos.