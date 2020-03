Salvador Leal hace su particular homenaje a Santana con Estreno Pendiente

El dúo de actores Vladi y Ragón, se rompe inesperadamente. Tiempo después, en extrañas circunstancias, vuelven a reunirse en el teatro donde juntos hicieron su última función y que ahora está a punto de ser demolido. Pretenden poner en escena lo que dejaron a medias, su espectáculo Boberías Namás.

Este es el argumento con el que se inicia Estreno pendiente, una obra escrita y protagonizada por Salvador Leal con la que el autor y actor lanzaroteño pretende realizar su personal homenaje al tristemente desaparecido Jesús M. Rodríguez Santana, popular actor y humorista conocido sencillamente por Santana.

Estreno pendiente es una producción de Trama2 Produccionesy está coprotagonizada por Germán Barrios y dirigida por Valery Tellechea. La obra podrá verse este viernes 13 de marzo, a las 20.30 horas, en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”.

El propio Salvador Leal, expresa los motivos que le han impulsado a llevado a llevar a escena Estreno pendiente. “Con Santana comencé a escribir un espectáculo al que llamaríamos Boberías Namás. Llevábamos muchos años queriendo hacer un espectáculo a dúo, pero por una cosa o por otra, siempre quedaba pendiente. Ahora, por fin, había llegado el momento, todo estaba a nuestro favor, y nos pusimos a ello. Un lunes de marzo de 2019, desperté con la noticia de que mi amigo, Santana, se había ido o, sería más justo decir, que un infarto se lo había llevado”, asegura el autor en el dossier de la obra.

Por su parte, la directora, Valery Tellechea, puntualiza que se trata de “una obra que nace del amor y la muerte, ingredientes universales en la historia del teatro como también lo es la amistad. Nace de la necesidad de dar voz a las inquietudes de alguien que ya no está y de alguien que permanece. Es una obra personal, intimista, honesta y teñida de humor y amor en los más sutiles detalles, pero también es una obra universal que retrata un sistema donde no todos tienen cabida, una sociedad que no ha aprendido todo lo que debiera y una nueva época donde prevalece la estética frente a la ética”, asevera Tellechea.

Entradas a la venta a 10 euros

Las entradas para ver Estreno pendiente cuestan 10 euros y pueden adquirirse en la web de Cultura Lanzarote. También pueden comprarse en el CIC El Almacén de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 horas, y en la taquilla del Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente.

La obra tiene una duración de 70 minutos y está recomendada a partir de los 12 años de edad. Esta actividad cultural esta organizada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que dirige el consejero Alberto Aguiar

Pueden consultar toda la programación cultural del Cabildo de Lanzarote en la web de Cultura Lanzarote.