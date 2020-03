Coalición Canaria en Haría contradice a Pedro San Ginés por la Cueva de los Verdes

Coalición Canaria en Haría sí se siente incluida en las negociaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote para hacer cumplir la sentencia que condena al Cabildo de Lanzarote al pago de una inmemnización millonaria por la titularidad de la Cueva de los Verdes. El líder de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro San Ginés, criticó la opacidad de estas negociaciones y llegó a afirmar que los concejales de Coalición Canaria en Haría no tenían "ni la menor idea" de lo que estaba negociando el alcalde, el socialista Alfredo Villalba, con la presidenta Dolores Corujo al respecto.

"Yo aquí difero un poco", dice Robayna con respecto a las declaraciones de San Ginés: "Nos hemos sentado ya con el PSOE, lo hemos hablado, hemos dicho que ese acuerdo de mínimos es el punto de salida, no de llegada. En esa línea estamos", explica el portavoz de CC en Haría. "Hay una negociación técnica, en la que no participa la parte política, todavía no existen números, pero nos sentimos incluidos y nos sentimos parte negociadora de ese nuevo acuerdo", ha dicho Víctor Robayna en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote.