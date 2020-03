Tiendas regentadas por chinos de la región cierran siguiendo el ejemplo de su país

Desde este fin de semana en diferentes municipios del sur de Madrid y en otros puntos de la región, como en Madrid capital, muchos clientes de restaurantes o tiendas regentadas por ciudadanos chinos se han sorprendido al ver cerrado el comercio en el que habitualmente realizaban compras. En muchos casos, los establecimientos han colgado un cartel de cerrado por vacaciones o no han dado ningún motivo, aunque a nadie se le escapa que la decisión tiene que ver con el coronavirus.

Así lo ha explicado a SER Madrid Sur el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Chinos en España, Chen Shengli. La decisión de cerrar tiendas de alimentación, negocios de arreglo de uñas o restaurantes, entre otros, se está generalizando y no porque haya habido recomendación desde su asociación, sino porque se están imitando las medidas de contención del coronavirus de China. “Son medidas que debemos tomar porque son las únicas para frenar el contagio”, afirma. Según Shengli se trata de una decisión que intenta que se extienda lo menos posible el virus, es una “autoprotección, pero también para proteger al cliente”.

Sobre este cierre de negocios en una de las zonas industriales con mayor número de empresas chinas en la región y en España, como es el polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, Shengli afirma que aunque se han visto algunos negocios cerrados, son muy pocos a día de hoy, aunque no ha sabido precisar el porcentaje. Aún así reconoce que “si la situación empeora seguramente cerrarán más”. Lo que sí están haciendo es tomar medidas, como “no dar la mano y guardar distancias”, según las recomendaciones sanitarias.

El representante de los empresarios chinos en nuestro país, cree que la situación actual no tiene por qué suponer situaciones discriminatorias hacia este colectivo. “Yo no he notado nada. El virus no es chino, sino enemigo de todos”.