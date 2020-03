Las familias ante el cierre de aulas por el coronavirus: "No todos podemos teletrabajar"

12:20h. Exteriores del colegio Juan de la Cierva, en el barrio de la Universidad de Fuenlabrada. Un grupo de padres espera a sus hijos a la salida de las clases matinales el día antes del cierre de dos semanas decretado por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid para prevenir el contagio del coronavirus. La incertidumbre entre ellos es general, y las opiniones están divididas sobre si las medidas se están tomando a tiempo o llegan demasiado tarde.

“De momento, (los niños) con los abuelos” nos cuenta una de las madres sentadas en un banco a las puertas del centro. Consciente de que los mayores son población de riesgo para el coronavirus, añade que “no hay más remedio, al trabajo no me los puedo llevar”. También hemos encontrado casos de amas de casa que convertirán sus domicilios en guarderías improvisadas para cubrir a los familiares con hijos en edad escolar, y a abuelos que seguirán ocupándose de los pequeños. “Yo voy a seguir igual con mi nieto y ayudando a mi hija” nos decía uno de ellos. Pero eso sí, sin alarmismos, aumentando la higiene con los niños “y en vez de darle veinte besos, pues no le das ninguno”.

En otro municipio del sur de Madrid, Getafe, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos cuestiona el cierre de las aulas durante las próximas dos semanas. “Estamos en shock” dice su secretaria Eva de la Rosa, y añade “muy poca población trabaja online” para poder ocuparse de sus hijos sin colegio. Además también les preocupa que sean los abuelos quienes tengan que cuidar de los menores porque “son población vulnerable” al coronavirus.