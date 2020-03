El coronavirus provoca falta de abastecimiento de materias primas en empresas sorianas

oria es una de las cuatro provincias de Castilla y León donde todavía no se ha registrado ningún caso de Coronavirus, junto a Ávila, Zamora y Palencia. En el complejo hospitalario de Soria ya está todo preparado para recibir posibles contagios. Burgos, Valladolid, Salamanca, Segovia y León son las provincias de la Comunidad donde se registran 40 casos de coronavirus hasta el momento, aunque la situación va cambiando en cuestión de horas. Elena del Vado, jefa del servicio de Sanidad en Soria, recuerda “que para acudir al centro de salud es necesario presentar los síntomas típicos de los que venimos hablando como tos o fiebre, además de haber estado en alguno de los primeros focos de infección bien sea China, Singapur, Italia, o el resto de países”.

Del Vado recomienda llamar al teléfono habilitado por la consejería de Sanidad antes de acudir a urgencias. “De ser necesario, un profesional irá a casa a comprobar los síntomas, es la forma de no colapsar las salas de urgencias ni los centros de salud, tenemos muchas consultas cada día desde hace meses y varias muestras tomadas en la provincia pero todas negativas”.

En las empresas sorianas, el sector donde más se nota la crisis de momento es el del automóvil. “Ya se está produciendo una falta de abastecimiento de materias primas en la industria de la automoción de la provincia y existen también problemas en la exportación con la retención de productos en las aduanas”, apunta Santiago Aparicio como presidente de FOES y CECALE. Desde la federación de empresas recomiendan “aplicar expedientes temporales de regulación de empresas en aquellos centros de trabajo donde se registre algún foco o posible contagio, de hecho en FOES estamos impartiendo talleres de forma urgente para que las empresas sepan cómo hacerlo llegado el momento”.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ya ha elaborado un protocolo interno de seguridad ante posibles contagios que ha trasladado a sus afiliados como medidas preventivas, “como no celebrar reuniones con más de 15 personas, guardar una distancia de metro y media entre cada una de ellas, no darse la mano en el saludo, y utilizar cada uno su material de oficina”.

Y quienes también están notando los efectos del coronavirus en Soria son, en concreto, las agencias de viajes de cara a Semana Santa. Se está produciendo un descenso en la contratación de viajes. A estas alturas las reservas deberían ser ya más numerosas y los sorianos que pensaban salir en Semana Santa, de momento están esperando a ver qué ocurre con Italia como el destino más afectado. El presidente de la asociación de Agencias de Viaje de Soria, Alfredo Tundidor, recuerda que “ni los viajes del Club de los 60 ni del IMSERSO se han suspendido, pese a que algunas personas hayan decidido anularlos por precaución o porque presentan algún riesgo o patología previa”.

Los viajes “a muchos destinos donde sí se puede viajar han bajado sus precios hasta más del 50 por ciento, por lo que se presentan fuertes ofertas para los más atrevidos”. Los viajes de estudiantes que no se han cancelado cuentan con seguros que cubren esta causa de fuerza mayor, aun así, las agencias se mantienen pendientes cada hora de las órdenes del ministerio de Asuntos Exteriores.

Mientras tanto, los tres alumnos de FP becados en el programa Julián Sanz del Río Erasmus Plus promovido por el ayuntamiento de Soria con fondos europeos sí que irán a Florencia. Viajarán el 18 de marzo porque el destino no se encuentra entre las zonas más afectadas, además van a trabajar en empresas y no a ningún centro educativo. “La consejería de momento tampoco ha cancelado los viajes de los Erasmus de FP de la Junta y la decisión sobre anular viajes de fin de curso, corresponde a los propios centros”, según Javier Barrio, director provincial de Educación. Barrio añade que “no se ha analizado ningún caso en las aulas sorianas y se aplica el protocolo con rigor trasladando a Sanidad cualquier sospecha y movimiento al extranjero de los alumnos”.