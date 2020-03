Falete, nuevo entrenador de la Unión

La Unión Deportiva Los Barrios ya tiene nuevo integrante de su banquillo para tratar de salvar la categoría en Tercera División. Se trata de Rafael Carrillo 'Falete', que se encontraba actualmente sin equipo y sustituirá a Loren Morón al frente del conjunto barreño.

El preparador cordobés tiene experiencia como entrenador en Segunda División B y Tercera Nacional, militando en conjuntos como Villanueva de Córdoba, CD Guadalajara, Lucena CF y Atlético Sanluqueño CF hasta la temporada pasada, donde logró el ascenso hace dos temporadas a la categoría de bronce del fútbol nacional.

Falete será presentado esta tarde a las 18.30 horas en el Polideportivo San Rafael.

LOREN SE VA

Loren Morón, ya ex-entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, se despedía en los micrófonos de la Cadena SER lamentando que 'los resultados son los que mandan en el fútbol' después de diez partidos al frente del equipo barreño en los que no ha conseguido la victoria. 'Yo no estoy en disposición de si entiendo la decisión o no, estaba trabajando con mucha ilusión y muy bien haciendo buen trabajo con equipos de los que están ahí arriba', expresó.

El marbellí explica que el presidente Álvaro Moya le comunicó al término de la derrota ante el Rota la intención de dar un cambio de timón al rumbo de un equipo que suma veinte partidos sin ganar y, cuestionado por si una de las causas de su salida es el haber contado poco con los jugadores de Dynamo Sports, grupo inversor de la Unión, Loren afirma que 'la gran mayoría ha jugado, Triunfo, Godoy, Santi.. pero es una decisión mía y no podían hacer nada contra eso'.

El preparador se marcha con un sabor agridulce por su salida tan temprana de la Unión. 'Hemos hecho todo lo que hemos podido para que esos puntos obtenidos se convirtieran en victorias pero esto es fútbol y lo entiendo así', declaró antes de agradecer a la afición de la Villa por el comportamiento brindado durante su estancia en Los Barrios.