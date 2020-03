Benidorm también llora por no poder celebrar las Fallas

El mensaje de solidaridad y ánimo a toda la comunidad fallera llega también desde la Junta Local de Benidorm, uno de los municipios de la provincia que celebra esta fiesta junto con Dénia, Calpe, Elda y Pego. La capital turística de la Costa Blanca cuenta con tres comisiones (Falla Els Tolls, la Falla Rincón de Loix y la Falla Benidorm Centro) que aún tratan de digerir el mazazo que supone el aplazamiento anunciado el martes por el presidente de la Generalitat.

De "desastre total", ha calificado esta consecuencia que ha traído el coronavirus, Javier Rico, miembro de la Junta Directiva de la Falla Rincón de Loix y componente de la Junta Local Fallera de Benidorm, que fulmina todo un año de trabajo e ilusiones. No tanto por las consecuencias económicas, que aún no han cuantificado, dice, sino por la "desolación" de los 300 fallerosy falleras que finalmente no puede ver su trabajo culminado.

Recuerda Rico que el mundo de las fallas "arrastra otros colectivos" profesionales que se van a ver también afectados como músicos, pirotécnicos, empresas de montaje o feriantes.

El Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población, pero además, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre la celebración de actos masivos y siguiendo con las acciones tomadas en este sentido por la Generalitat Valenciana, ha decidido aplazar además de las Fallas, los actos más multitudinarios de la Conmemoración del Hallazgo de la patrona previstos para los próximos días, como la Ofrenda de flores o l’Alba.

También se aplaza el Cross del Calvari que se iba a celebrar este próximo domingo, y el concierto programado con motivo del 280 aniversario del hallazgo de la Virgen del Sufragio. La decisión se ha adoptado de forma consensuada con las entidades organizadoras de cada uno de ellos. A través de un aviso municipal, se indica que aquellos actos y eventos aplazados se celebrarán en cuanto la situación sanitaria lo permita, tal y como se ha informado en Junta de Portavoces.