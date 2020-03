Medidas preventivas en Aranda por el coronavirus y confirmación de que no hay ningún caso positivo

La Comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus planteada por el actual equipo de gobierno con la alcaldesa de Aranda, Raquel González y el teniente alcalde, Francisco Martín Hontoria al frente, se ha reunido este miércoles a las 13.30 horas durante una hora y media para analizar y plantear posibles acciones que, de forma preventiva, permitan evitar riesgos de contagio.

En declaraciones a la Cadena SER, Raquel González ha reiterado que en esa reunión, "las autoridades sanitarias han confirmado que no existe ningún caso positivo de coronavirus en Aranda. No hay ninguna confirmación en otra dirección. Ruego que solo se atiendan a medios de comunicación fiables para evitar que las noticias falsas generen una alarma innecesaria".

En la Comisión de seguimiento sí se han adoptado ya una serie de medidas que afectan inicialmente a la celebración de los Juegos Escolares, lo que ya se ha comunicado a los centros docentes. También se suspende el mercadillo del próximo sábado y, respecto a un sector de la población de mayor riesgo como es el de las personas mayores, desde esta mista tarde se cierran todos los centros de reunión dependientes del Ayuntamiento y estamos a la espera de qué decisión se adopta sobre el Centro de Día de atención preventiva y también se cierra la biblioteca. Respecto a actividades culturales, aún no hay nada decidido, ha asegurado la alcaldesa.

Hay tres recomendaciones expresas, sin carácter de obligatoriedad, que se han planteado: "Por una parte se nos ha pedido que no cerremos la guardería municipal por parte de las autoridades sanitarias basado en que los niños podrían pasar a quedarse al cuidado de los abuelos y aumentaríamos el riesgo de contagio en una sector de la población muy sensible. Vamos a mantenerla abierta. También vamos a recomendar a los clubes deportivos si las escuelas deportivas no habría que aplazarlas durante un tiempo. Y finalmente, que las personas que puedan considerar haber estado expuestas al virus, que no acudan a los centros médicos. Deben llamar al 900222000, que no acudan a los centros de salud porque inmeditamente les van a enviar a casa personas sanitario cualificado. Y muy importante, advertir que no se abra la puerta a nadie que se identifique como un enfermero salvo que hubieran llamado antes a los servicios médicos. Hemos recibido alerta de la policía de posibles intentos de engaño a las personas mayores".

En la reunión de este miércoles en Presidencia, en Valladolid, la alcaldesa de Aranda cree que recibirán información vinculada a los centros educactivos.