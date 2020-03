La Junta suspende actividad hasta el día 18

La Junta General del Principado suspende su actividad ordinaria hasta después del próximo día 18. La decisión ha sido adoptada en la Junta de Portavoces, ante la solicitud del grupo Vox, tras el contagio de su secretario general, Javier Ortega Smith, que el pasado sábado asistió a un acto multitudinario con simpatizantes y afiliados en Vistalegre, en Madrid.

Esta suspensión de la actividad ordinaria afectará a las comisiones de Hacienda, Educación e Industria y al Pleno. Deberán fijar una nueva fecha para la celebración de estas comisiones. El Pleno inicialmente fijado para los días 17 y 18, se traslada al jueves y el viernes de la semana siguiente. El próximo viernes, se celebrará una nueva Junta de Portavoces para fijar el orden del día de este Pleno, ya que se está pendiente de la agenda del Gobierno para ver qué temas se pueden incluir o no. Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en esta medida, salvo Podemos. El presidente de la Junta general, Marcelino Marcos, explicó que la decisión no se toma "por motivos sanitarios, sino de cortesía" y para no alterar la composición de la Cámara ante la ausencia forzada de un grupo parlamentario.

Además del Pleno y las comisiones hasta después del día 18, también se aplazan otras actividades de la Junta General, en este caso, de forma indefinida hasta que las circunstancias lo permitan. Es el caso de las programadas en colaboración con la Universidad en el llamado “Espacio Fundamentos”, las relacionadas con el Día Internacional de la Poesía o las visitas guiadas, la mayor parte de escolares. En muchos casos, han sido los propios centros los que han solicitado el aplazamiento