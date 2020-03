Se aplaza la final de Copa

La final de la Copa del Rey no se jugará el 18 de abril. Se aplaza. Es la decisión que ha tomado el presidente de la Federación tras reunirse con los presidentes de la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Todas las partes coinciden que es un partido que no se puede disputar a puerta cerrada.



La semana que viene habrá una fecha, dependiendo del avance del coronavirus en España. Lo único seguro es que se mantiene la sede del Estadio Olímpico de Sevilla.

No hay fecha definitiva, pero se cree que podría disputarse a finales de mayo, el sábado 30, una semana después de finalizada la Liga. Pero siempre que el avance del coronavirus no lo impida y el Gobierno no levante las medidas adoptadas este martes tras el Consejo de Ministros.