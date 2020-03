Vila-real suspende las actividades con colectivos de riesgo para favorecer la contención del COVID-19

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha hecho esta mañana balance de las situación por la crisis del coronavirus en la ciudad, que ha llevado ya a la adopción de las primeras medidas preventivas, principalmente en el ámbito deportivo y siguiendo instrucciones de la Generalitat. A las restricciones a las competiciones deportivas, trasladadas ayer a todos los clubes locales, se han sumado hoy otras medidas como la distribución de desinfectantes, la elaboración de material informativo o la cancelación de actividades con participación de personas procedentes de distintos puntos de España y dirigidas específicamente al colectivo de mayores.

Benlloch ha insistido en que la competencia para establecer los criterios de suspensión o anulación de actividades corresponde a la Conselleria de Sanidad, con la que el Ayuntamiento está en permanente coordinación y contacto. “El Ayuntamiento es cumplidor de las órdenes de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat, y por eso ayer mismo dimos traslado a los clubs de los acuerdos adoptados en relación a la celebración de eventos y competiciones deportivas”, señala el alcalde, quien avanza que, en el caso de las actividades organizadas directamente por el consistorio, se ha decidido suspender aquellas que implican la participación de personas de otras comunidades autónomas, como por ejemplo los cursos de mediación policial que se imparten a la Jefatura de la Policía Local. Tampoco se hará ninguna actividad municipal que implique la participación de grupos numerosos de personas mayores, puesto que son un colectivo de riesgo. A este respecto, se han cancelado las actividades del festival Màgia x Ací previstas el próximo miércoles en el CEAM y la residencia Virgen de Gracia.

En cuanto a las actividades que organizan otras entidades, el alcalde insiste en que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia para decidir sobre su suspensión. Sin embargo, se está procediendo a informar a las organizadores de la situación y a trasladarles "una serie de reflexiones y recomendaciones" para que valoren la conveniencia o no de celebrar sus actividades. “Mi opinión personal”, argumenta el alcalde, “es que se deberían de suspender las actividades que no sean imprescindibles, dada la capacidad de contagio que tiene el virus, no por la gravedad de la dolencia sino por la capacidad del sistema de hacer frente a un pico elevado de contagios".

De hecho, son ya varias las asociaciones que han comunicado al Ayuntamiento su intención de posponer o cancelar actividades previstas en las próximas semanas. Actividades como la XLI Asamblea anual de Apaval o el Campeonato de gimnasia rítmica del Club de Gimnasia Rítmica de Vila-real. El comité organizador de la Peregrinación a Torrehermosa decide esta noche si suspende también el tradicional Via crucis en la población natal de San Pascual, en el que está prevista la participación de 170 personas. Con el objetivo de facilitar estas gestiones, el consistorio habilitará una partida para ayudar a las entidades que tengan perjuicios económicos por la cancelación de actividades. “Todas aquellas entidades privadas sin ánimo lucro que colaboran con nosotros y que se vean obligadas a suspender alguna actividad, generando con ello perjuicios económicos, vamos a ayudarles, sobre todo para reconocerles la responsabilidad y agradecerles su colaboración en una crisis que es una cuestión de todos”, señala el alcalde.

El protocolo municipal por la crisis del COVID-19 incluye también el envío de una circular a todos los departamentos municipales así como a las entidades o asociaciones que ocupan espacios municipales con las recomendaciones de la Conselleria para prevenir el contagio. Además, entre hoy y mañana se repartirán alrededor de 300 dispensadores con desinfectante de manos con una proporción de etanol superior al 70% en dependencias municipales, asociaciones de vecinos y de mayores y se habilitarán también paneles informativos con las recomendaciones lanzadas por la Conselleria de Sanidad.

El alcalde ha trasladado todas estas cuestiones al resto de grupos municipales en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana. En la reunión, también se ha dado cuenta de las actividades organizadas por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con la idea de reforzar el carácter institucional de este tipo de conmemoraciones en próximas ediciones.