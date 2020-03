Félix Hernández: "Lo más responsable sería paralizar la competición y reiniciarla más adelante"

El Consejo Superior de Deportes anunció ayer que, debido a la evolución y la transmisión del coronavirus, todos los encuentros deportivos se disputarán a puerta cerrada durante las dos próximas jornadas. Está medida afectará al derbi canario de baloncesto que se jugará este sábado en el Gran Canaria Arena. El presidente del club aurinegro ha asegurado que todas las medidas que se tomen a nivel sanitario las apoyarán. “El Herbalife Gran Canaria devolverá el dinero de las entradas. Lo que hay que pedir a la gente es tranquilidad. Cuando se toman medidas extraordinarias primero hay que mirar por la salud pública”, señala en antena de Cadena SER. Los clubes deben hacer un ejercicio de responsabilidad.

El máximo mandatario de la escuadra lagunera reconoce que será un hándicap jugar los próximos tres choques en casa y sin público. Aun así, desde la entidad temen que la medida supere los quince días estipulados. “Estamos en contacto directo con ACB, Consejo superior de deportes y FIBA porque hay que intentar convencerlos para que suspendan las competiciones” sentencia. Hernández es consciente de que esta epidemia no se resolverá de un día para otro, por ello reclama que detengan los torneos por el bien de los jugadores y los aficionados. “Lo más responsable sería paralizar todo y reiniciar la competición más adelante reajustando los calendarios”, declarara.

Por otro lado, en los aspectos deportivos, el Iberostar Tenerife cayó ayer en los 1/8 de final la Basketball Champions League ante el Oostende (75-69). Por lo tanto, tendrá que disputar un tercer encuentro la próxima semana para decidir la eliminatoria. El conjunto aurinegro encadena de esta manera su segunda derrota consecutiva tras el parón por las ventanas de selección. Félix Hernández, ha explicado que no le sorprende que se produzcan estos pequeños baches de resultados. “Con la saturación de partidos tanto de nuestro club como de selecciones es normal que se den estos bajones en los resultados”, asegura. No obstante, advierte que todavía le queda otro encuentro en competición europea y siguen cuartos en la ACB. Asimismo, confirma que es posible que el equipo canarista dispute la EuroCup la próxima temporada si lo consigue por méritos deportivos. “Al final se debe hacer un balance de la temporada regular y no de una etapa que puede ser positiva o negativa”, apunta. En referencia a las renovaciones de Vidorreta y Shermadini, Hernández desvela que todavía no han comenzado las negociaciones, pero que más pronto que tarde se tratarán.