Denuncian que la Xunta no está tomando medidas de prevención en el ámbito de la justicia

Alternativas na Xustiza-CUT denuncia que la Xunta de Galicia no está tomando medidas de prevención frente al coronavirus en el ámbito de la justicia.

En A Coruña, los trabajadores del Registro Civil, de la plaza de Vigo, no tienen material para medidas preventivas a pesar de atender a una media de cuatrocientas personas al día. Este sindicato critica la pasividad y la falta de directrices en los edificios judiciales de la administración autonómica.

Carmen Rodríguez, delegada sindical de Alternativas na Xustiza-CUT A Coruña y Ferrol denuncia: "Os casos estanse dando, o coronavirus aumenta dunha maneira exponencial, as medidas de prevención son nulas, absolutamente nulas. No rexistro civil de Vigo foron os propios traballadores os que compraron luvas e desinfectante, e no resto dos edificios están nunha situación de que non hai nada".

Recuerda el sindicato que las zonas de espera son muy reducidas en general y la proximidad entre las personas es continua a lo que se suman tiempos de espera elevados. Hay viernes en los que se acumulan, dicen, hasta 10 bodas seguidas, con los novios y los consecuentes invitados.

Señala que están a la espera de recibir geles desinfectantes y guantes de latex que hasta el momento están adquiriendo ellos mismos. Denuncian que el servicio de limpieza no tiene instrucciones específicas hasta el momento.