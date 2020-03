Una emprendedora de Monóvar produce queso artesanal de cabra Murciano Granadina

Una emprendedora monovera ha hecho realidad un sueño: fabricar queso con leche recién ordeñada, 100% natural.

Mª Dolores Navarro es una mujer joven, casada y madre de dos niñas y, hace unos siete años comenzó a formarse en la elaboración de productos lácteosartesano. Tras pasar por Santander y la Universidad de Sevilla, el proyecto, bajo el nombre “Quesería Los Molinos” es ya una realidad. La empresa elabora queso fresco, requesón y queso fresco para freír. “Hechos uno a uno. Con leche recién ordeñada”. Dice “la gente aprecia el producto artesanal. El sabor de antes”. La idea, en un futuro no muy lejano es fabricar quesos curados y yogures.

El proyecto nace cuando Mª Dolores se casa con Juan Luis Gimeno. Un pastor y también emprendedor.

Juan Luis se dedica al pastoreo desde muy joven. Heredó su amor y profesión por las cabras de su padre Juan.

Sus cabras pertenecen a la raza de cabras Murciano-Granadinas, “la mejor del mundo”. Exportan ganado a #Irá, #Grecia, #Italia, #Francia, #Portugal, #América del sus y por el territorio nacional. “Yo solo he conseguido especializarme en esta cabra lechera. Me he formado en genética, analizando una por una la leche de todas las cabras y así seleccionar los mejores sementales y las mejores hembras”, comenta el emprendedor, donde el aspecto sanitario del animal es su objetivo primordial. Por cierto, sus cabras comen los mejores cereales y forrajes que hay en el mercado.

Así, “Quesería Los Molinos” apuesta por elaborar sus propios quesos con la leche de sus cabras, de manera ecológica, sin aditivos ni conservantes, y distribuidos entre los vecinos y pequeños comercios de #Monóvar.

Actualmente forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano Granadina (ACRIMUR). Además colabora con la Universidad de Murcia y con la Universidad Politécnica de Valencia.

Este pastor de ovejas considera imprescindible que los jóvenes se decidan por aprender este oficio “para que no se pierda. A la vuelta de unos ocho años solo quedaremos los profesionales”, afirma.