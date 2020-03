"Cada Hermandad tiene una forma de acompañar a sus imágenes"

Radio Huelva celebró esta semana un nuevo Encuentro SER dedicado a la Semana Santa. Intervinieron el alcalde de la ciudad de Huelva Gabriel Cruz, el Hermano Mayor del Gran Poder de Sevilla Féliz Ríos, y el músico y compositor onubense Abel Moreno, que es autor de las más archiconocidas marchas cofrades, como son La Madrugá o Hermanos Costaleros, entre otras muchas. El Encuentro SER Cofrade se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva con gran éxito de público. El acto fue presentado por el director de la SER en Huelva Miguel Doña y moderado por Paco García del programa de la Cadena Andalucía, Ser Cofrade.

Encuentro SER Cofrade / cadena ser

El Encuentro SER dedicado a la Semana Santa arrancó con la crisis del "coronavirus" y su posible afección a los desfiles procesionales de la Semana Santa. Ante esta preocupación, el alcalde de Huelva Gabriel Cruz, lanzó un mensaje pidiendo serenidad, calma y tranquilidad. Recalcó que se acatará lo de dicten las Autoridades competentes. Y señaló, además, por el momento no hay nada que apunte a que se tenga que vivir una situación drástica de cara a la Semana Santa.

Félix Ríos, Hermano Mayor del Gran Poder de Sevilla señaló que por el momento, tanto el Arozbispado de la capital hispalense, como la Diocésis de Huelva han impulsado medidas preventivas que las Hermandades van acatando como evitar los besapiés y besamanos de las imágenes. Y dijo "hay que estar tranquilos y desdramatizar". A lo largo de la historia ha habido momentos en los que no ha habido desfiles procesionales en Semana Santa. Eso ocurrió en muchos lugares durante la Guerra Civil Española, apuntó e moderador del Encuentro SER, Paco García. Insistiendo en que la celebración de la Semana Santa no corre peligro de celebrarse o no, lo que está por ver es si habrá o no desfiles procesionales por las calles.

Encuentro SER Cofrade / cadena ser

Por su parte, el músico y compositor onubense, natural de Encinasola, Abel Moreno, dijo que ya se han suspendido algunos desfiles de bandas de música. Él está seguro, dice, que las Autoridades están tomando las medidas necesarias y correctas ante esta crisis del coronavirus. Y al margen de este asunto, el Encuentro SER Cofrade tuvo muchas otras aristas. En cuestión de vicisitudes, otro de los asuntos que se abordó fue el incremento del 21% en la cuota para acceder a los Palcos de carrera oficial. Dijo el alcalde que este año, lo asume el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, pero que no está de acuerdo con este impuesto. Y que se debería de revisar.

A partir del análisis de estos temas de especial interés, hubo momentos para otras cuestiones más cofrades y musicales. Fue el gran atractivo del Encuentro. Hubo anécdotas y recuerdos de los cofrades participantes. También preguntas del público. El músico y compositor onubenese Abel Moreno, contó la historia de su la que es su marcha predilecta "La Madrugá" porque dice le ha dado muchas satisfacciones. Él reveló que ha compuesto más de 200 marchas procesionales, entre las que figuran dos marchas a la Esperanza de Huelva, Hermanos Costaleros o "Campanilleros" para la Hermandad de La Cinta de Huelva. Abel Moreno considera que a todas las Hermandades le va bien llevar música, incluso a las de silencio. Dice que cada provincia andaluza tiene su propia Semana Santa, con sus singularidades y matices y que "cada Hermandad tiene también una forma de acompañar a sus imágenes".

El Hermano Mayor del Gran Poder de Sevilla, Felix Ríos, habló de sus raíces onubenses, contó que su familia es natural de Villarrasa (Huelva) y que siempre fue y sigue siendo muy devota del Gran Poder. Desvelo su gusto por la música cofrade, señalando que la mejor marcha es la que a uno le gusta y que suele venir siempre condicionada y asociada a momentos vividos. Félix Ríos, habló también de la misión encomendada a las Hermandades explicando que tanto la obra social que desempeñan, como la labor evangelizadora son pilares claves de las Cofradías y que cada día deben estar más cerca de las personas pobres y necesitadas, que como recoge la religión católica son los preferidos del Señor.

Finalmente, sobre qué importarían y exportarían de la Semana Santa de ambas provincias, Huelva y Sevilla, tanto el alcalde de Huelva Gabriel Cruz, como el Hermano Mayor del Gran Poder de Sevilla Féliz Ríos, dijeron que cada una está bien tal cual está. Sin embargo, el Hermano Mayor del Gran Poder señaló que no desearía para Huelva los problemas que ha venido generando la Madrugá sevillana por tanta masificación y que ha dado al cierre con los locales de restauración durante esas horas procesionales. Y bromeó el moderador Paco García, que Huelva está fuera de esa masificación en los desfiles procesionales y que eso sí que podría ser exportado a la capital andaluza.