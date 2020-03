El coronavirus congela la Segunda B y le da dos semanas al Recre

El fútbol no profesional se ha visto paralizado por el coronavirus. En el día de hoy, la Federación Española de Fútbol ha trasladado la decisión de que se suspendan los partidos de fútbol no profesional durante las próximas dos semanas. Una decisión que afecta a la Segunda B y al Recreativo, que no disputará hasta nueva orden los partidos a domicilio ante Cartagena y Granada B. Sin duda un contratiempo general que, en cierto modo, parece favorecer los intereses del Decano, que tendrá dos semanas para trabajar con tranquilidad sin puntos en juego. Hablamos sobre todo este asunto con Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Recreativo de Huelva. Dale al Play!