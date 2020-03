Del Festival y de Rafael de Jerez

El pasado sábado 7 de Marzo echaba el telón la edición número 24 del Festival Flamenco que tiene lugar en el Teatro Villamarta. Dentro de unos días el Festival habrá desaparecido de los rotativos y de las tertulias y solo quedará en los documentos de evaluación de los técnicos, algo en la prensa y en algún Centro de Documentación. Un festival de las características del Festival jerezano tiene sus luces y sus sombras, y aunque el público es soberano y puede aplaudir todo lo que le plazca o emocionarse y llorar a moco tendido con espectáculos del agrado o no de los críticos, esta ha sido una gran edición: la programación pública y la privada, tanto artística como de cursos.

Pero lo que quiero destacar y no creo que exista otro Festival en el mundo donde se dé, es la relaciones personales y profesionales que se establecen entre personas, artistas o no, de diferentes nacionalidades, tan distintas y tan distantes. Desde Azerbayan a la Argentina y desde Nueva Zelanda a Cánada todos y todas hablan el mismo idioma: el del compás. Y esto me da pie a hablar de alguien, tocaor flamenco y de guitarra clássica, compositor y profesor, que se llama Rafael de Jerez, nombre artístico de Rafael Fernández García. Jerezano de nativitati. Nacido en el barrio de Santiago en 1926, en esa España extraña de entreguerras. “El niño del Lápiz“, hijo del banderillero El Lápiz. Desde hace más de 50 vive en Barcelona y sigue tocando con el compás de la sonanta jerezana. Gracias Rafael por seguir siendo embajador de este país llamado Flamenco. Porque Rafael usted ha mostrado la guitarra jerezana por el mundo. Gracias a Ferran, Fernando para los amigos, ingeniero catalán con residencia en Alemania que toca la guitarra flamenca, que viene a Jerez todos los años para seguir empapándose del compás de Rafael y por hablarme del maestro.