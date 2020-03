"No tenía sentido haber jugado a puerta cerrada"

La decisión de la Federación Andaluza de Fútbol de aplazar las dos próximas jornadas de liga en Tercera División, ha sido bien acogida por el técnico azulino Josu Uribe.

El equipo, tercera en el Grupo X, tenía que enfrentarse a la Balompédica Lebrijana de José Antonio Asiány en dos semanas ya en Chapín, recibiría al Córdoba B. El entrenador xerecista podrá recuperar para cuando se reanude la liga a Antonio Sánchez, que el miércoles no trabajó con el grupo y ya estaba descartado para la cita del domingo.

Uribe mantiene en la Cadena SER que “no sé si es la mejor decisión, estábamos todos preocupados y no tenía sentido jugar a puerta cerrada. Si no se puede jugar porque hay riesgo para la salud pues no se juega”.

El preparador azulino tendrá tiempo para recuperar a gente que estaba con problemas, “Antonio y Mika tendrán una semana más para recuperarse, quizás lo peor es que nos va a coger un final de liga muy apretado”, lamenta.

La plantilla azulina seguirá trabajando con normalidad durante la semana y tendrá libres el sábado y el domingo. Ahora, la dirección deportiva trabaja en cerrar algún amistoso para mantener el nivel de competición, posiblemente con el Jerez Industrial CF.