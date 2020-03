La provincia registra tres nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

León registras tres nuevos casos de infecciones por Coronavirus en las últimas 24 horas. Ya son nueve las personas infectadas. Cuatro de ellas permanecen en aislamiento domiciliario y las otras cinco están ingresadas en planta en el Hospital de León. Ninguno de los afectados se encuentra en la UCI. Son los últimos datos actualizados ofrecidos por la Junta.

Un afectado en la planta de Garnica en Valencia

Uno de los nueve afectados en León es un trabajador de la factoría ,maderera de 'Garnica Plywood' ubicada en Valencia de Don Juan. La dirección de esa factoría ya ha enviado un comunicado interno a la plantilla anunciando medidas especiales de control. El personal de oficina no podrá accede a la fábrica y tampoco el de fábrica podrá entrar en las oficinas. Las personas que tuvieron contacto directo con el infectado deberán guardar cuarentena y no acudirán al puesto de trabajo. Eso reza el comunicado interno de la empresa. En concreto, son cinco los trabajadores de esa empresa que están aislados en estos momentos por contacto directo con la persona infectada. El alcalde de Valencia de Don Juan llama a la calma. Juan Pablo Regadera anuncia que este fin de semana se desinfectarán la escuela infantil y el colegio, pero de momento no contemplan cancelar servicios. "Es importante que no tomemos medidas alarmistas" dice el alcalde que explica que verán como evoluciona la situación en la comarca.

Esta mañana el Gobierno se ha reunido en un consejo de gobierno extraordinario, posteriormente se han reunido con los portavoces del resto de grupos. Y esta tarde, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, ha citado a una reunión a todas las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para consensuar medidas de acción contra el avance del virus. En esa reunión estarán León, San Andrés y Ponferrada.

León es la segunda provincia con más casos positivos en la Comunidad, por detrás de Burgos que presenta los mayores problemas con 46 de los 71 casos registrados en toda Castilla y León. De momento, en La Bañeza el Ayuntamiento ha decretado el cierre de la guardería municipal y la suspensión de las actividades programadas en el hogar del jubilado. Una medida preventiva de carácter temporal, han anunciado desde ese ayuntamiento.

Desde el Gobierno central calculan que controlar la expansión del virus llevará al menos un mes y medio más, pero no descartan que los problemas se prolonguen hasta cuatro meses.