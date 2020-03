Je suis Corinna

Ahora que estamos al borde del apocalipsis, el callejero aparece como síntoma. Que en la villa legionaria encontremos aún una extensa nómina de acólitos y apóstoles del golpe de estado del 36 es solo un síntoma de la comprensión, cuando no de la cercanía de muchos de nuestros mandarines hacia aquel aquelarre. Y también del profundo respeto que la clase política siente hacia la legalidad vigente. Ahora , el Ayuntamiento encarga un estudio a la Universidad y pone urgencias donde solo ha habido sedación. Ver al PP a esta hora hacer propuestas llenas de feminismo y reconocimiento legionario para la reforma del callejero invita a una comprensión profunda de las debilidades humanas y de las lagunas de memoria, histórica en este caso.

Pero los nombres son muy importantes, definen la realidad, la construyen. O la maquillan y la manipulan hasta crear una nueva. Hace unos días leí un artículo de opinión en El Mundo, no en el Today que es el serio, sino en el otro, sobre la estupenda donación que el Borbón había hecho a la Corinna. El periodista en cuestión contorsionaba tanto para mencionar a la precitada (amiga, amistad, acompañante, compañía, empresaria) que no me extrañaría que a estas horas estuviera en Urgencias de Traumatología por alguna dislocación cervical.

Con lo fácil que lo pone el castellano, la Corinna era la manceba, amante, querida, barragana de JC I de España. Una de ellas, quiero decir. Y según parece prestó estupendos servicios a la paz y el sosiego del reino y del rey nuestro señor. Convendría valorar esos servicios en lo que valen. Igual que la limpieza de esa relación, en la que todo apunta a que la rubia y el campechano se lavaban las manos antes y después de sus oraciones. Ya podía todo el mundo decir lo mismo. Y en estos días más. El jabón era saudí, según parece.

¿Se acuerdan de cuando se leían sin cesar aquellos panegíricos en los que el monarca era el mejor embajador de España, y de cuántos negocios fructificaban por su desinteresada y patriótica intercesión? Qué cosas. No me digan que el lenguaje no es maravilloso. Y aún hay gente que dice que no le gusta la literatura.