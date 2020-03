El Coronavirus paraliza el deporte linarense durante dos semanas

Son las consecuencias del Coronavirus en el deporte. Como se temía, el aumento de contagios en la población ha obligado a, tras las recomendaciones del Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas y autoridades sanitarias, tomar medidas drásticas para frenar su expansión. Linares, por supuesto, no se queda al margen del episodio que ya ha sido declarado como "Pandemia" por la Organización Mundial de la Salud.

Lo que se pretende es evitar las aglomeraciones de personas que acuden a espectáculos públicos susceptibles de contraer el virus. Aunque no todas las disciplinas deportivas tienen claro aún si sumarse a esta postura, lo cierto es que los deportes más multitudinarios han tomado cartas en el asunto y, acatando las órdenes de los organismos federativos que les regulan, han decidido parar. Es el caso del Fútbol, donde la RFEF ya comunicó, esta misma mañana, el aplazamiento de todos los partidos en categorías estatales no profesionales, esto es, desde Segunda División B hasta el último peldaño. Una determinación que engloba, sin distinción, a categorías masculinas y femeninas, incluso al deporte base.

Por tanto, el compromiso liguero que el Linares Deportivo tenía en el calendario para el próximo domingo, 15 de marzo ante el Torredonjimeno, queda suspendido, al igual que el siguiente que estaba previsto realizarse en Linarejos con la visita del Torreperogil. El Fútbol Sala, controlado por el mismo ente federativo, sufre las mismas consecuencias y, al menos durante dos semanas, queda inactivo. De esta manera, el Linares Futsal, envuelto en mitad del Play Off de ascenso a Tercera División, descansará de manera forzosa por ese periodo de tiempo. En estos dos casos, ambos clubes reaccionaban rápidamente para, a través de sus redes sociales, informar de la situación a sus socios y simpatizantes.

El caso del Baloncesto merece también una mención especial por el giro que ha sufrido en las últimas horas. Si hasta este mediodía, clubes de la ciudad aseguraban a este medio de comunicación que todo se mantenía sin alteraciones, la FAB (en coordinación con la española) ha lanzado un comunicado oficial en el que informan de la suspensión de todos los partidos de la institución andaluza hasta el próximo 30 de marzo. Con tres entidades en el municipio linarense, tanto el CAB Linares, como el CD Linabasket y CB Linares aparcarán sus citas deportivas a la espera de nuevas noticias y, como en el resto de deportes, confiando en que el conflicto sanitario permita pronto el regreso a la normalidad en todos los aspectos.

Otro club que maneja un importante número de miembros es el Real Club Tenis de Mesa Linares, que meditaba en la jornada de hoy si aplicar este freno en sus competiciones. Finalmente, a última hora de esta tarde ha llegado una circular desde la RFETM en la que suspenden todos los partidos de Ligas Nacionales en Superdivisión, División de Honor, Primera y Segunda División, de igual forma que recomienda a las federaciones territoriales a procerder en el mismo sentido. El parón en esta disciplina se mantendrá hasta el 22 de marzo. En el caso del equipo femenino linarense del Tecnigen Linares, debía medirse al Ibiza en el pabellón Felipe VI. No habrá partido.

Otro evento que tampoco tendrá lugar en la ciudad es la Gala del Deporte de Linares que, como cada año, premia y reconoce a los mejores deportistas, entidades y clubes. La cita, fijada en el calendario para esta semana, queda congelada hasta nuevo aviso. No en vano, en otros escenarios no contemplan la posibilidad de detener su actividad. Es el caso de, por ejemplo, el Iberos Rugby Club que, tal y como han informado a esta redacción, mantendrán los partidos programados como hasta ahora venía ocurriendo. El caso del Club Voleibol Linares es llamativo, y es que no jugarán ningún evento relacionado con la Liga Andaluza Senior pero, en cambio, mantienen la competición provincial que no depende de la Federación Andaluza. Lo que sí ha quedado suspendido es un torneo que este fin de semana debía disputarse en la capital jienense, aunque no hay confirmación oficial de que se deba al riesgo de contagio del COVID-19.