Ayuso avisa: "Lo peor llegará en las próximas tres semanas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa: "Este fin de semana nos espera un repunte elevado", y añade que "lo peor llegará en las próximas tres semenas". Son las palabras que ha utilizado durante una declaración grabada que han difundido esta noche a los medios de comunicación. En ellas, Díaz Ayuso garantiza que "la sanidad pública está preparada para superar este desafío". Aún así, hacen falta más recursos para controlar la expansión del coronavirus. Por eso, la presidenta madrileña ha avanzado que presentará este jueves un plan sanitario de actuación para los 102 hospitales de la autonomía que incluirá nuevas medidas de contención para atajar la situación provocada por el coronavirus. Ese plan también contempla ampliar los efectivos, reforzar el número de profesionales y duplicar las camas en os hospitales.

Reproche al gobierno de Sánchez

"Madrid no se va a cerrar, o desde luego, no será por orden del gobierno regional", zanja Isabel Díaz Ayuso ante el bulo que ha circulado durante todo el día. Pero la presidenta madrileñ ha ido más allá, ha lanzado un duro reproche al gobierno de Pedro Sánchez al que ha acusado de no haber desmentido ese bulo, "lo peor de ese rumor es el daño que causa a la población y a las empresas, las informaciones falsas no desmentidas por el gobierno central es algo que no deben producirse en una crisis sanitaria. Nosotros estamos demostrando absoluta lealtad institucional con el gobierno central".

Isabel Díaz Ayuso ha trasladado su apoyo a la sociedad madrileña y lamentado los inconvenientes de las medidas ya impulsadas aunque ha recordado que el único objetivo es "salvar vidas".