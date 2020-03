El Gobierno regional recomendará anular conciertos y actos públicos multitudinarios

Noticia que adelanta la SER: El ejecutivo regional recomendará esta tarde, en un Consejo de Gobierno extraordinario, que se cancelen los eventos masivos como conciertos, pregones o actos públicos donde se congregue un gran número de gente. La medida ya ha sido comunicada a empresarios del sector del ocio y se va a trasladar, en forma de recomendación, a los ayuntamientos y a responsables de auditorios dependientes de la comunidad, como el Auditorio Víctor Villegas.

Todavía está por decidir si se pone un número máximo de personas que se puedan reunir pero una fuente autorizada del ejecutivo ha contado a la SER que ayer suspendieron un acto con 200 personas, por recomendación de la consejería de Salud.

El anuncio se hará esta tarde, cuando se reúna el Consejo de Gobierno extraordinario para anunciar nuevas medidas de prevención frente al Covid-19. La misma fuente asegura "la realidad de cómo estamos afrontando la crisis es muy variable y cambia minuto a minuto, por tanto, esta medida está en estudio desde hace varios días y puede variar".

La recomendación de suspensión de todos los eventos multitudinarios estará incluida en un paquete de medidas amplio con el que el ejecutivo quiere frenar la expansión del coronavirus en territorio murciano para tomar medidas antes de que la situación sea más grave. "Ahora mismo", señala una fuente de sanidad, "todos los casos, salvo dos, son casos importados. Esos dos son casos de casos, es decir que tienen relación con alguien que vino de fuera y se contagió". Esto quiere decir que no nos encontramos en fase de transmisión comunitaria, que es cuando el virus está en circulación y no se puede establecer un vínculo epidemiológico. No estamos en esa fase aunque se van a tomar medidas importantes para no llegar a esa fase.

Se estudia, por ejemplo restringir los actos "que supongan la participación de más de mil personas en espacios cerrados, ya sean conciertos musicales, pregones y eventos de todo tipo. Sólo se podrían celebrar en caso de que no ocupen más de un tercio del aforo".