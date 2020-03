El Coronavirus comença a fer efecte a La Vall d'Albaida

La Vall d'Albaida es manté a hores d'ara sense ningún cap conegut de COVID-19, més conegut como Coronavirus, però això no ha sigut obstacle perquè l'infecció vírica comence a afectar al dia a dia de les localitats.

A la capital, Ontinyent, les residències van tancar les seues portes als visitants i familiars, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat. Des de la Residencia San Francesc comentaven a les seues reds socials que: "Només demanar sentit comú i evitar vindre a visitar el centre excepte que per alguna raó siga estrictament necessari, per a evitar contagi als residents. Podreu cridar per telèfon i comunicar-vos amb ells sempre que vulgueu, i si la visita es produeix, haureu de portar els equips de protecció que des del centre se vos faciliten".

Aitex ha decidit aplaçar la jornada d'I+D que tenia prevista per a demà dijous, una jornada que encara no han informat de quin dia es recuperarà. Les Falles de Sant Josep també estan pendint d'un fil, ja que la suspensió de les Falles per part de la Generalitat sembla ser un avís directe, però tenien pendent una reunió entre els encarregats dels 'Júniors' per prendre una decisió.

De moment el més afectat fins ara ha sigut el futbol, que ha hagut de ser suspés des de Tercera Divisió, on s'ha anul·lat ja els encontres que UE Atzeneta i SIA UD Benigànim havien de disputar aquest cap de setmana com a locals, igual que la següent jornada.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana també ha anulat els encotnres amateurs, tant de categoria regional, com de futbol base i futbol sala, pel que, a pesar que aquest cap de setmana no hi havia programada jornada, el següent tampoc es disputarà cap encontre de futbol a La Vall d'Albaida.