A RFGF, seguindo as recomendacións da Real Federación Española de Fútbol a través da circular que enviou ás Federacións Territoriais onde lles traslada que, á vista da evolución da situación xerada pola transmisión do COVID-19, o Consello Superior de Deportes informou da adopción por para do Goberno de España dun conxunto de medidas preventivas entre as que se atopan a celebración de todas as competicións e eventos deportivos, profesionais e non profesionais, de ámbito estatal e internacional a porta pechada.

Estas decisións estarán suxetas aos cambios que se nos aconsellen en cada momento desde as autoridades sanitarias e deportivas.

Así, todas as competicións e eventos deportivos, profesionais e non profesionais, de ámbito estatal e Internacional xogaranse tamén en Galicia a porta pechada ata novo aviso. As categorías que se ven afectadas son as seguintes:

Primera División.

Segunda División.

Segunda División B.

Tercera División.

División de Honra Xuvenil.

Liga Nacional Xuvenil.

Primeira Iberdrola.

Reto Iberdrola.

Primeira Nacional Femenina.

Terceira División de Fútbol Sala.

Fútbol Base:

En canto á competición de fútbol afeccionado e fútbol base de Galicia, a RFGF mantense á espera da decisión das autoridades autonómicas competentes. A RFGF comunicará de forma inmediata a todo o fútbol de Galicia calquera decisión definitiva respecto diso.