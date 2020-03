La Asociación de Vecinos de Santiago abandonará la Federación por no plantar cara al Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago abandonará la Federación de vecinos por lo que consideran "complaciencia e inactividad" de la directiva ante los continuos desplantes del Equipo de Gobierno del ayuntamiento. No comprenden que, finalmente, hayan participado en las actividades de Carnaval tras los recortes en la subvenciones.

Evelio Rodríguez se muestra muy enfadado con la Federación de Vecinos de Palencia, tras conocerse los recortes en las subvenciones del Ayuntamiento y no contar con ellos para la celebración de los carnavales no comprenden como miembros de la directiva han llegado a formar parte, incluso, de los jurados de los concursos municipales. Recuerda que ellos presentaron medidas de presión para tratar de hacer frente a los recortes en Carnaval y, sin embargo, la Federación no ha hecho nada y ya advierte que, de seguir en esa línea, el Ayuntamiento acabará por quitarles todo tipo de subvención.

La decisión adoptada por la Asociación es firme aunque están a la espera de una reunión con la Federación, ya que una vez les comunicaron su decisión, les pidieron un tiempo pero, éste pasa y nada saben de esa reunión. Entienden que no sirve de nada seguir formando parte de ella si ésta no adopta ninguna medida frente a los recortes más que palabras y ninguna acción. Una decisión que parece inamovible ya que la decisión está tomada.