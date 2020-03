Iñigo Pérez: "A nadie le gusta jugar a puerta cerrada o suspender la jornada pero no sé si hay otra salida"

Iñigo Pérez no es un futbolista al uso. Y se lo prometo no es un decir. Si quieren comprobarlo, escuchen la entrevista en SER Deportivos Navarra con el futbolista de la Txantrea y me cuentan. Lo que iba a ser una charla futbolera con un jugador con alma de entrenador, el dichoso coronavirus para variar, se ha llevado buena parte del protagonismo.

Con el debate abierto de si hay que jugar a puerta cerrada o suspender la jornada al menos 2 semanas, Iñigo Pérez reflexiona poniendo en valor todas las posturas que en parte tienen su razón. El centrocampista zurdo rojillo que entiende que al tratarse de algo novedoso hay que asumir las medidas preventivas y hacer caso a los que saben. No queda otra que adaptarnos y acatar.

Iñigo entiende que el fútbol sin público es un sinsentido, el fútbol es de los aficionados pero comprende que la salud es lo más importante y hay que tomar las medidas precisas para erradicar o minimizar la expansión del virus. Además apunta que como no puedes anticipar lo que va a pasar ni cuanto tiempo va a durar, no queda otra que adaptarnos a la situación. La psicosis no es buena y hay que actuar con civismo. Se van tomando medidas, es muy complejo y contentar a todo el mundo es más difícil todavía.

No soy experto en virología pero la magnitud del asunto es suficientemente importante como para tomarlo en serio. A nadie le gusta jugar en campos a puerta cerrada o la suspensión de la jornada pero no sé si hay otra salida. Yo no recuerdo que el fútbol se haya parado nunca, y eso habla de la magnitud del problema, que es serio.