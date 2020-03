Oyarzabal: "El fútbol no es sólo de los futbolistas"

La Real Sociedad se metió en puestos de Champions con nocturnidad y alevosía. Lo hizo tras ganar al Eibar en Ipurua en el primer partido de La Liga a puerta cerrada como medida preventiva por la crisis del coronavirus. Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real contra el equipo armero, habla sobre la opción de jugar sin aficionados en las gradas. "Fue una sensación rarísima, el hecho de jugar sin público y sin gente, escucyabndo todo lo que se dice en el campo, con dos o tres personas m´ñas en el campo, ha sido diferente y raro, y a mí personalmente no me gusta, porque el fútbol no es sólo de los futbolistas, sino de todo lo que le rodea y de la afición. Entiendo que quien lo ha decidido ha sido por el bien del deporte, pero a mí no me gusta", señalaba en El Larguero.

El jugador eibarrés aboga por no jugar a puerta cerrada, pero también señala que se acatará lo que digan desde La Liga y la Federación. "No soy experto en esto, y quien ha tomado la decisión se supone que sabe más que los demás. Pero mi opinión es que si la gente no viene al campo, se irán a un bar a ver el partido y seguirá el contacto, porque nadie ha dicho que se queden en casa. Pero no por ser futbolístas hay que tener mas en cuenta nuestra opcinión, hay gente trabajando en esto y saben mucho más que nosotros, y hay que respetar su opinión". Lo que sí tiene claro es que la final de Copa, que parece que se aplazará al 30 de mayo, no puede jugarse a puerta cerrada. "Al final el hecho de jugar una final después de tantos años y que se juegue sin la gente nuestra y la del Athletic, no es del agrado de nadie, y mucho menos de los aficionados, que son los que alimentan esto. Veremos que pasa al final, pero todo el mundo está con la idea de que se juegue con público, así que estaremos pendiente de qué decisión toman", dice Oyarzabal.

El futbolista de la Real valoraba también como muy positiva la victoria en Ipurua, la primera que lograba la Real en Primera en casa del Eibar, la localidad natral de Oyarzabal. "Al final sabíamnos donde íbamos, como juega el Eibar y lo que expone, así que estuvimos serios atrás y no concender ocasiones., jugando a la espalda de ellos y ser más directos". Y reconocía que es algo positivo poder tener diferentes estilos y que todos los jugadores sepan adaptarse. "Sabemos que al final para que el año sea bueno habrá partidos en los que debes cambiar tu estilo y tu forma de jugar, y rn Miranda ya lo hicimos, porque son lugares donde presionan rápido y buscar atacarte trás pedrida". La Real es cuarta tras esta jornada plazada en Ipurua, es decir que es un candidato muy serio para los puestos de Champions League a falta de once jornadas para el final. "Ahora estamos contentos, siempre es bueno verse arriba, y mas cuanto menos queda para el final de año, la gente está contenta y el equipo está confianzan y creyendo en loa que hace, ahora queda lo más importante y complicado de la temporada".