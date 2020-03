Augmenta la participació femenina a les Olimpiades de Matemàtiques

Seguint la tònica marcada durant el 2019, l'Olimpíada de matemàtiques arriba enguany a la 31a edició i ho fa amb un increment significatiu pel que fa a la participació femenina. Una mostra clara d'aquest fet és que, durant el tradicional concurs de cartells que es fa els dies previs a la competició i que serveix per a designar la imatge promocional de l'esdeveniment, el 49,5% dels alumnes presentats han estat nens, mentre que el 59,5% restant han estat nenes. Així doncs, segons ha detallat aquest dimarts la coordinadora de l'olimpíada i professora del col·legi espanyol Maria Moliner, Auxiliadora González, un aspecte que aporta valor afegit és que, a més, el guanyador del concurs d'il·lustració d'enguany també ha estat una dona.

L'Olimpíada de matemàtiques té com a objectiu el suport i l'impuls a la innovació en la forma de donar a conèixer les matemàtiques desenvolupant capacitats com la intuïció, el raonament, la imaginació o la deducció, el foment per l'interès de les matemàtiques a través de la resolució de problemes, i l'impuls de la figura femenina en els concursos i activitats de matemàtiques. Un fet que, segons González, "estem complint amb escreix". A banda, i pel que fa a l'àmbit més social, aquesta competició també cerca afavorir les relacions de cooperació i promoure la convivència entre els membres de les comunitats educatives dels tres sistemes educatius.

La primera fase de la competició tindrà lloc aquest dimecres en cadascun dels centres que hi prenen part. Es basarà en una prova individual tipus test que englobarà quinze preguntes. Cada centre preseleccionarà els 20 alumnes millor classificats, a banda d'un altre que serà escollit pels professors de manera lliure. Per a la segona fase, que serà el pròxim 7 de maig, hi participaran els alumnes de lliure elecció designats pels docents més els dos primers classificats de cada centre i, la resta, s'aniran afegint un a un fins a arribar a la seixantena de participants, ja que aquesta és la xifra màxima d'alumnes que poden disputar aquesta segona fase. En aquest punt, també es disputarà una fase per equips que posarà a prova als alumnes a través de diferents problemes que hauran de resoldre en indrets com el Centre de congressos lauredià i el Museu del Tabac.

La 31a edició de l'Olimpíada de matemàtiques compta amb la participació de 773 alumnes de 2n d'ESO. Entre les escoles que compten amb més representació, es troben el Lycée Comte de Foix (196 alumnes), l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino (125) i Encamp (125) o l'escola de Santa Coloma (95). Quant al nombre de participants segons la llengua vehicular, 499 alumnes faran les proves en català, 196 en francès i 78 en castellà. Pel que fa a l'arribada d'alumnes dels diferents sistemes educatius, 232 són provinents del sistema espanyol, 196 del francès i 245 de l'andorrà.

L'acte de clausura de l'Olimpíada es durà a terme el 4 de juny en un acte que estarà presidit per l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, al Centre de congressos lauredià. En els moments previs, però, se celebrarà una conferència a càrrec del professor Antonio Pérez sota el nom 'Com guanyar un milió de dòlars. Desafiaments matemàtics amb història'. La competició compta amb el suport, una vegada més, del MoraBanc.