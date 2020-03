Les bosses de plàstic es redueixen un 35% des del 2017

A partir del 2017, amb l'entrada en vigor del reglament de reducció del consum de les bosses de plàstic, s'ha produït una disminució acumulada del 35% de les de caixa, el que suposa que "més d'un milió no s'han distribuït", ha indicat Sílvia Ferrer, directora de Medi Ambient i Sostenibilitat. A més, ha declarat que aquesta reducció del consum de plàstic ha vingut ajudada per la campanya de distribució de 40.000 bosses de reixeta als supermercats per agafar fruita i verdura. "Són bosses reutilitzables que permeten deixar d'utilitzar bosses de plàstic lleugeres que només es fan servir un cop i esdevenen residus". Ferrer també ha insistit en el fet que aquesta reducció és fruit de la bona feina feta entre el sector privat i l'administració.

Aquesta xifra ha estat presentada en la roda de premsa posterior a la comissió del Pla Nacional de Residus (PNR) en què s'ha exposat el balanç de la gestió dels residus del 2019 i també el balanç dels 20 anys en funcionament del PNR. En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que fan "un balanç satisfactori en matèria de prevenció" i en matèria de recollida selectiva de residus, ja que s’ha incrementat la recollida vidre, envasos i matèria orgànica. També ha declarat que finalitzen l'etapa del PRN satisfets i amb una dinàmica d'assoliment dels objectius.

Pel que fa a aquest 2019, s'han generat un total de 55.883,2 tones de residus urbans, que són aquells provinents de les llars i els petits comerços, el que suposa una disminució del 3% respecte del 2018. Quant als residus totals, els urbans més els dels sectors industrials, s'han produït 135.369 tones, amb una reducció de l'1% si es compara amb l'any anterior. D'aquest total, un 30% és gestionat a Andorra i el 70% s'exporta a l'exterior. "Aquestes disminucions ens mostren que les polítiques estan funcionant", ha indicat Ferrer, qui també ha declarat que la gent s'està sensibilitzant cada cop més. Per altra banda, des del Govern també han volgut destacar la gran quantitat de contenidors que hi ha el país, ja que es disposa d'un contenidor per cada deu habitants, quant a les recomanacions són d'un cada 200 habitants en recollides selectives i d'un cada 80 per la matèria orgànica.

Finalment, un cop finalitzat els 20 anys del PRN, Calvó ha afirmat que enguany es començarà a treballar en un nou pla, "el qual volem que vagi cap a l'economia circular", tal com marca la llei de transició energètica. "El nou pla ha d'anar molt més enllà que la mera gestió de residus", ha manifestat la ministra, qui ha indicat que esperen tenir-lo enllestit a finals d'any. En aquest sentit, ha assegurat que la reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús i les accions en matèria de prevenció tindran molta importància en el nou pla. Tot i així, no ha desvelat quines mesures es prendran perquè primer hauran de plantejar els objectius.

Acumulació de paper i cartró

En aquesta primera comissió del PRN, els gestors de la recollida de paper i cartró també hi han estat presents després de sol·licitar-ne formar part, tal com ha indicat la ministra. En aquest aspecte, Calvó ha explicat que la problemàtica en la qual es troben els gestors és purament econòmica per la variació del preu del mercat, el qual està en un moment molt baix, i en cap cas es troben en una situació de bloqueig. Aquest fet ha provocat que hi hagi gairebé 1.000 tones de paper i cartró emmagatzemades en estoc a les plantes de gestió a l'espera de ser exportats. Per tal de trobar una solució possible, "s'ha acordat crear una comissió de treball". Tot i així, la ministra també ha assegurat que, de moment, no entraran "a compensar els pocs guanys que té el sector privat", ja que primer es centraran a estudiar i analitzar la situació.