La Audiencia Provincial avala a José Pastor como Administrador Único de la inmobiliaria valenciana URBEM

Las recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 24 de febrero y fecha 3 de marzo, confirman a José Pastor como Administrador Único de URBEM, y respaldan que no se puede considerar efectivo un acuerdo de aumento de capital hasta que este no concluye. Por ello, los que hasta ese momento hayan desembolsado los nominales de las que pretendan suscribir, carecen de derechos políticos y económicos y, por lo tanto, no pueden votar.

Tal y como remarcan los directivos de URBEM, "quedan convalidados los últimos acuerdos en los que ha ejercido su mayoría la familia Pastor, entre ellos, el de designación como Administrador Único de José Pastor, acordada por la Junta celebrada el 20 de junio de 2018, tal y como figura inscrito en el Registro Mercantil de Valencia". Y, por ese mismo motivo, añaden, se anula el acuerdo adoptado por la Junta de 3 de septiembre de 2018, en la que se pretendió designar a Carlos Turró.

La sentencia del 24 de febrero recoge que solo se puede adquirir la condición de socio cuando la ejecución de la ampliación del capital social acceda al Registro Mercantil. Por tanto, no se podían usar las acciones suscritas hasta el momento del registro.

La sentencia también ratifica la decisión del Registro Mercantil de no inscribir la designación de Carlos Turró en dicha Junta, por el mismo motivo de haberse adoptado con los votos de unas acciones que no estaban debida y completamente emitidas ni inscritas.