Polémica por la ausencia de Ribó en la reunión que decidió aplazar las Fallas

El aplazamiento de las fiesta, que la oposición ha utilizado para arremeter duramente contra el alcalde Ribó, al que le acusan de improvisar. Y no solo eso, PP y Ciudadanos exigen saber por qué Ribó estaba en la ópera el martes por la noche.

El PP se pregunta por qué Ribó no estaba ayer en la reunión del Palau de la Generalitat que decidió aplazar la fiesta. También lamenta que el gobierno local esté actuando estas horas con improvisación. En la misma línea Ciudadanos, su portavoz Fernando Giner lamentan que el gobierno local no haya tenido desde hace días un plan B ante un posible aplazamiento.

No solo eso, Giner, se pregunta qué hacía Ribó en la ópera "la noche más determinante para los intereses culturales y económicos de la ciudad". Si no les convence, afirma, exigirán su dimisión.

Responde el alcalde, Joan Ribó, que no estuvo en la reunión del Palau de la Generalitat porque no le convocaron, y él sólo va, dice, a las reuniones a las que se le convoca. Ribó niega improvisación en la gestión de la crisis y añade además que pidió al concejal Carlos Galiana que se acercara al Palau por si podía ayudas:

Pero las explicaciones de Ribó no convencen a la popular Maria José Catalá que no entiende que Puig y Oltra lo dejaran fuera en una reunión decisiva. Catalá hará preguntas en ese sentido porque tiene la certeza de que Ribó no fue porque estaba en la ópera.