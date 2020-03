Vila Nova de Cerveira se blinda ante el coronavirus

En la frontera de Galicia con Portugal, la Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira ha anunciado la suspensión de actividades y el cierre de edificios municipales calificados como "no esenciales" hasta finales de mes, entre ellos, el mercado, el pabellón deportivo o la piscina climatizada, muy utilizada por los vecinos de Tomiño.

Son medidas preventivas que por ahora no aplicará el concello tomiñés, que seguirá las indicaciones que reciban del Sergas o el ministerio de Sanidad. La única iniciativa del ayuntamiento por el coronavirus ha sido el aplazamiento de la décimo séptima edición da Mostra de Cultivos do Baixo Miño, al cancelar su asistencia casi todos los profesionales procedentes de Italia, Portugal, Madrid y Valencia. Como medida de prevención, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, recomienda no ir a Vila Nova de Cerveira salvo por causa de fuerza mayor.

En una entrevista en Hoy por Hoy Baixo Miño, la regidora también ha hablado de las alegaciones al trazado realizado por la Xunta para la VAC Tui - A Guarda a su paso por el municipio, entendiendo el malestar de varios vecinos que piden la retirada del proyecto, y de la petición a la Xunta para que colabore en la financiación de la futura biblioteca municipal.