Zapater: "A día de hoy hay partido, pero mañana igual no"

Alberto Zapater ha ofrecido la última rueda de prensa ante los medios de comunicación en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. El Club, en relación a las medidas adoptadas por la situación del Coronavirus, cierra las puertas de sus entrenamientos así como las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos.

El jugador ejeano compareció para analizar el momento actual del conjunto blanquillo así como los momentos vividos durante su recuperación. El capitán expresó que "estoy contento dado todo el tiempo que llevo y la rodilla va a ir poco a poco, la idea es ir haciendo cosas con el grupo. Es una alegría verte con los compañeros, es por lo que he estado peleando".

Zapater ha reconocido que descarta cualquier retirada porque "yo me imagino jugando a fútbol, sino no tendría sentido hacer todo esto, pero no he hecho esto para cuatro días y necesito ir día a día y la conciencia ya la tengo tranquila".

En cuanto a la decisión de jugar a puerta cerrada las dos próximas jornadas, el capitán comentó que "no he hecho todo esto para jugar sin gente, el fútbol es pasión y muchos días de los que he pasado ahora ha sido en pensar en volver a jugar pero con gente".

Por eso, para el "21" blanquillo lo mejor sería parar la competición: "No nos planteamos ninguna huelga, tenemos que asumir la línea de las autoridades, a día de hoy hay partido, pero mañana igual no". Añadiendo, a continuación, que "los doctores harán un comunicado conjunto de Primera y Segunda, pero si Madrid es un foco mañana igual es Aragón, cada día no puedes asegurar nada".