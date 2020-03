El apoyo emocional, vital para el retorno de jóvenes a Aragón

El apoyo emocional ha sido vital para que algunos de los jóvenes aragoneses que se habían marchado en busca de una estabilidad laboral en el extranjero hayan regresado. Para conseguirlo, han aprovechado el Plan de Retorno que les proporciona el Instituto Aragonés de la Juventud.

Y es que, para muchos de ellos, el choque cultural es mayor viniendo a veces de países asiáticos y costumbres o entornos totalmente distintos. Es el caso, por ejemplo, de María Aldea, que ha regresado a Aragón con este plan tras trabajar varios años en China.

"Tú no sientes que todo ha cambiado, pero cuando llegas has estado mucho tiempo fuera, no encuentras tu sitio y ellos te ayudan a gestionarlo. Además, reuniéndote con otra gente como tú, te das cuenta de que no eres el único al que le pasa esto, tenemos todos la misma sensación", explica María Aldea.

El regreso también es difícil en la vía laboral. La especialización en mercados totalmente distintos al español crea un perfil difícil de encajar en cualquier empresa. "Cuando aparecen trabajos financieros de España, lo que buscan es gente que está aquí. Al final es esperar un poco a que salga un perfil como el tuyo", afirma.

Una vuelta a casa que, destacan estos jóvenes, es más dura por lo que han tenido que cambiar ellos adaptándose a un país extranjero durante un tiempo. En el último año, 110 aragoneses han regresado a la comunidad gracias a las 97 empresas adheridas al plan.