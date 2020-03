De la Hoz: "El fútbol sin público no merece la pena"

La crisis del coronavirus sigue afectando al deporte. El Almería, que este fin de semana visitará al Albacete, jugará a puerta cerrada, y uno de sus hombres importantes, César de la Hoz, fue contundente en sala de prensa. Confía en las autoridades sanitarias y viajarán tranquilos al haber analizado todos los riesgos que corren los deportistas: “No soy quién para evaluar los riesgos que corremos, pero lo más importante es la salud. Si hay peligro se debería parar, pero si las autoridades creen que se debe jugar, competiremos”.

Partidario de jugar a puerta cerrada para evitar la expansión del virus, considera que si después de quince días no mejora la situación, el fútbol profesional debería echar el alto: “Hay personas que se dedican a esto y me parece una medida oportuna y eficaz que se juegue a puerta cerrada para evitar contagio, pero si creen que los jugadores no tenemos riesgo, pues adelante. Son dos jornadas y si se alarga creo que deberían mirar otras cosas, porque el fútbol sin público no merece la pena”.

Recuperados

Apunta que en el vestuario no se está hablando tanto del coronavirus y sí del importantísimo partido en el Carlos Belmonte. El Albacete, que ha levantado el vuelo desde la llegada de Lucas Alcaraz, pelea por la permanencia, mientras que el Almería se reencontró con el triunfo después de seis jornadas. Las sensaciones vuelven a ser positivas y en la lucha por el ascenso este tipo de encuentros son fundamentales: “El equipo ya venía trabajando muy bien, hubo un cambio en el juego y todo salió de cara. El triunfo nos vino genial para recuperar la confianza. Veo a los jugadores enchufados”.

El Albacete no conoce la derrota desde que Lucas Alcaraz tomara el mando de las operaciones. Luis Miguel Ramis, que metió al club en Play Off el pasado ejercicio, fue cesado por los malos resultados y actualmente, con 35 puntos, están igualados con el Deportivo, que ocupa plaza de descenso. De la Hoz conoce bien el estilo de juego de su adversario y habrá pocos espacios: “Es un rival que se expone poco, que gana las segundas jugadas, lo que nos obligará a recuperar rápido y salir a la contra. Con Lucas Alcaraz son bastante más directos”.

Pieza clave

Ha vuelto el mejor De la Hoz. Después de superar unas molestias musculares, el cántabro tomó el control de la medular y reconoce que las sensaciones son buenas: “Cada vez me encuentro mejor. Arrastraba unas molestias y mis compañeros me ayudan mucho. Debemos saber jugar ante todo tipo de rivales”. Un Almería que quiere centrarse en el deporte, en competir, dejando así a las autoridades que tomen las decisiones respecto a la crisis del coronavirus en el país.