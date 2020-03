Un trabajador del Ayuntamiento de Cebreros da positivo al COVID-19

El Ayuntamiento de Cebreros ha hecho público un comunicado informando que uno de sus trabajadores ha dado positivo en las pruebas de detección del COVID-19. Este trabajador no reside en Cebreros sino en la Comunidad de Madrid y es allí donde está, internado en un centro hospitalario.

Este miércoles a las 12:30 este trabajador se ha puesto en contacto con el concejal de Personal del Ayuntamietno para comunicar su situación. Inmediatamente después se ha trasladado esta información al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, institución competente en materia de salud.

Las autoridades sanitarias han comunicado al Ayuntamiento de Cebreros que es la Comunidad de Madrid la que ha activado el protocolo correspondiente a este caso. No obstante, desde ese Ayuntamiento han considerado que tienen la obligación "de informar a todos los ciudadanos de estos hechos rogando que se adopten las medidas de prevención necesarias y que se sigan todas las indicaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades Autónomas.

Este caso, en principio, no se contabiliza en Ávila ya que el trabajador no reside aquí. Según el último parte informativo de la Consejería de Sanidad, realizado a la una del mediodía, no hay ningún positivo confirmado en esta provincia, pese a ser limítrofe con Madrid, uno de los focos de la infección. En Castilla y León se han confirmado 71 casos, de los quse 26 están hospitalizados y el resto en aislamiento domiciliario.

Burgos suma 46 casos, León tiene 9, hay 7 en Segovia, en Salamanca se ha confirmado el quinto caso este miércoles, y Zamora tiene un caso. Ávila, Palencia y Soria, de momento no han dado ningún positivo.