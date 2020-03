Una graciosera aislada en Italia sin poder regresar ni enterrar a su suegro

"La situación aquí es crítica, están trabajando los sanitarios, la policía y los soldados veinticuatro horas al día. Están intentando controlar de manera drástica el movimiento de las personas para evitar que esto se siga propagando y mucha gente está tomando conciencia de ello. Pero también hay gente que continúa en la calle sin seguridad ninguna y sin mascarillas", cuenta Yolanda Paez que lleva quince días aislada en su casa de Piamonte sin poder regresar a La Graciosa. "Me estoy subiendo por las paredes, pero la cosa más importante es mantener la calma, estar atenta a las noticias y seguir las recomendaciones que dan los expertos", explica.

Yolanda salió del aeropuerto César Manrique de Lanzarote con la intención de asistir al funeral de su suegro en Italia, pero no ha podido velarlo porque los funerales están prohibidos. También lo están las bodas y las grandes congregaciones de gente. "Era la única en el avión con guantes y mascarilla", explica a la SER. Su vuelta estaba prevista para principios de abril pero la prohibición de volar a España ha frustado sus intenciones, "de Italia solo se sale con un control policial, hay que presentar una documentación que justifique el viaje por temas de salud o trabajo", explica Yolanda que considera "totalmente justificada y correcta" esta medida, "es la única manera de parar esto", añade. Escucha la entrevista completa a Yolanda Paez en Hoy por Hoy Lanzarote aquí.

"Tenemos que ser inteligentes ante esta crisis y mantener la calma, evitar el pánico, escuchar a los expertos y llevar a cabo sus recomendaciones", explica. "Me he visto en una situación de pánico, la he vivido en plena calle, pero yo estaba tranquila, me preguntaba, ¿esta situación a dónde nos lleva?", añade. Yolanda está en el epicentro del brote de COVD-19 y solo ha salido de su casa para hacer la compra, "hacemos la cola por fuera del supermercado, te van llamando de dos en dos, tienes que mantener una distancia y haces la compra normal y corriente, no hay que entrar en pánico porque la comida no se va a acabar, porque según se acaba la reponen. Si somos tres en casa no vamos los tres a hacer la compra, vamos uno solo, porque es una forma de evitar más y más contagios", explica Yolanda Paez, que apela constantemente a la sensatez y la colaboración de la gente.