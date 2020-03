Despedidos sesenta trabajadores fijos en la cadena Meliá, siete en Lanzarote

El Comité de Empresa del hotel Sol Lanzarote y la Unión Insular CCOO Lanzarote ha denunciado que se están produciendo despidos masivos en establecimientos de la cadena Meliá, algunos de ellos en la isla conejera. Además de mostrar su repulsa por esa situación, aseguran que se ha aprovechado la alarma social creada por el coronavirus para despedir a más de 60 trabajadores fijos en menos de 72 horas, de los cuáles un total de 7 trabajaban en Lanzarote.

Añaden que en algunos de los casos, se trata de trabajadores con una antiguedad superior a los 20 años y también con edades que hacen muy difícil su reincorporación al mercado laboral. Según el Comité de Empresa y el sindicato, estos despidos selectivos no tienen una justificación real ya que las ocupaciones no son tan bajas y además hay otras alternativas menos agresivas para las plantillas de trabajadores. "poner sobre la mesa más de 60 despidos de trabajadores, que llevan media vida en esta empresa, no traslada tranquilidad alguna a sus inversores, clientes y trabajadores".

Añaden que las "ingentes cantidades de dinero" destinadas al pago de despidos, podrían destinarse a afrontar las dificultades e incluso a mantener el empleo, si realmente los trabajadores fuesen importantes para la “Gran familia Meliá”. Afirmasn que esta acción empresarial tiene como objetivo amedrentar a los trabajadores y por otro lado, beneficiarse de las ayudas de fondos públicos estatales con la excusa del coronavirus.

En el comunicado enviado por CCOO se asegura que "en la gran familia que predica Meliá, siempre son los trabajadores los que pagan sus crisis, reales y ficticias. En épocas de bonanza, hoteles llenos, cuentas de resultados astronómicas y sueldos indignantes para altos directivos. Mientras tanto, para los trabajadores, plantillas reducidas, despidos injustificados y beneficios que nunca llegan".

Desde el Comité de Empresa y CCOO Lanzarote, han anunciado que estarán atentos a todas las acciones que se lleven a cabo por parte de la empresa y tomarán medidas acordes a las mismas. Por otra parte, ya han solicitado, que la empresa cumpla con la estabilidad en el empleo, del 60% de plantilla fija.