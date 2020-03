Los expertos advierten sobre el coronavirus: "Prevención, sí; pánico, no"

Los responsables del Servicio de Salud de Alcobendas advierten que no hay que dejarse llevar por el pánico ante las medidas de prevención decretadas por la Comunidad de Madrid para frenar la expansión del coronavirus. Su coordinador, Carlos de Arpe, asegura que la sociedad “debe cumplir con lo que se nos pide”. Con “responsabilidad y atención”.

En la misma línea, una de las doctoras que trabaja para el Servicio de Salud del municipio, Estela Llorente, ha aconsejado a los vecinos que eviten las aglomeraciones y las reuniones con muchos asistentes. En lo cotidiano, pide a los oyentes que se laven las manos con frecuencia, durante al menos 30 o 40 segundos por lavado, sin olvidar las uñas.

Los expertos recuerdan que las mascarillas no están indicadas para evitar ser contagiados, si no para no propagar el virus si es que lo tenemos.