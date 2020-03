Las agencias de viaje empiezan a sufrir graves pérdidas por el coronavirus

Las consecuencias de la grave crisis del coronavirus ya se dejan ver en distintos sectores del Campo de Gibraltar y éstas van más allá de lo meramente relacionado con la salud. La economía en sectores como el de las agencias de viajes comienza a resentirse sensiblemente y otros lamentan estar en riesgo constante como los profesionales del Taxi en Algeciras, quienes no esconden ya su preocupación ante la edición de este año de la Operación Paso del Estrecho.

Y es que como ha explicado Ignacio Castro, presidente de Radio Taxi Algeciras, la OPE (que ya está a la vuelta de la esquina) trae a la ciudad a cientos de miles de personas llegados desde distintos puntos de toda Europa, lo que incrementa el riesgo a sectores como el del taxi, en el que los conductores están en contacto directo con decenas de pasajeros que cada día se montan en sus vehículos.

Y a día de hoy, el sector más afectado económicamente es el del turismo. Las recomendaciones de la OMS o del propio Gobierno de no realizar viajes debido a este repunte del coronavirus, ha llevado a las agencias de viajes a sufrir importantes pérdidas. Así lo ha reconocido Petunia Calderón, gerente de la Agencia '7 Maravillas' de La Línea de la Concepción, quien lamenta que no hay clientes, que se amontan las cancelaciones de viajes incluso ya pagados y que no ve una solución a corto plazo, sobre todo por la falta de medidas compensatorias por parte de las administraciones.

Hasta el día de ayer, las compañías aéreas no venían devolviendo las cantidades ya abonados por pasajeros que tenían comprados sus billetes para viajar a zonas de riesgos como Italia. Eso sí, grandes mayoristas de viajes o centrales hoteleras de momento no están siendo flexibles con habitaciones ya pagadas.

SUSPENDIDOS LOS ACTOS MUNICIPALES MULTITUDINARIOS EN SAN ROQUE

El Ayuntamiento de San Roque ha suspendido los actos municipales en los que se prevea una asistencia multitudinaria para contribuir a frenar la expansión del coronavirus (COVID-19).

Con esta medida, que sigue la senda iniciada por otras administraciones e incluso federaciones deportivas, no se pretende generar una alarma innecesaria, sino precisamente contribuir a evitar nuevos contagios de la enfermedad, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias.

Desde el Ayuntamiento sanroqueño no se van a permitir concentraciones numerosas de personas en instalaciones municipales. También se recomienda a los distintos colectivos y entidades que tengan previsto cualquier tipo de acto multitudinario en un futuro próximo, que se planteen la idoneidad de llevarlos a cabo en estos momentos.

Por lo tanto, actos como la Gala del Deportista Sanroqueño, prevista para el próximo viernes por la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo, quedan suspendidos hasta que la situación sanitaria vuelva a la normalidad.