Se amplían las medidas preventivas por el coronavirus

Siguen sumándose medidas restricitivas contra el coronavirus en el ámbito municipal, y que se resumen en el cierre de prácticamente todas las instalaciones municipales en las que se producen concentraciones de personas: a la biblioteca municipal con todas sus salas y a los centros de mayores cuyo cierre ya se decidía ayer se han sumado hoy todas las actividades municipales que se llevan a cabo en el Centro Cívico Virgen de las Viñas y en las Francesas, incluidas todas las clases de la Escuela de Música y la Escuela de Folklore, como confirmaba este mediodía la alcaldesa en ‘Hoy por Hoy Aranda’. “En la Escuela de Folklore se baila, igual que en la de Danza, y en la Escuela de Música hay una gran concentración de personas, los espacios no son muy grandes y hay que guardar más de un metro, por tanto, aunque se planteaba mantener las clases individuales, vamos a suspender todas”.

Son medidas que se adoptan al menos hasta el 26 de marzo, según indicaciones de la Junta de Castila y León y que se podrán prorrogar o revisar en función de los acontecimientos. El cierre afecta también a las instalaciones deportivas, a excepción de las piscinas municipales, sobre quienes tendrá que decidir la empresa que las gestiona, aunque el ayuntamiento le remitirá las recomendaciones de la Junta de Castilla y León

Se han suspendido temporalmente la celebración de los Juegos Escolares y de las Escuelas Deportivas, lo que ya se ha comunicado a los centros docentes y también el mercadillo del próximo sábado. Con carácter inmediato, desde la tarde del miércoles están cerrados todos los centros de personas mayores dependientes del Ayuntamiento con excepción del Centro de Día de atención preventiva que funciona en el Centro Intergeneracional. El servicio de comida que ofrecía el Centro de Santa Catalina se suplirá por la distribución de comida a domicilio.

También permanece ya cerrada la biblioteca municipal y el resto de salas de la Casa de Cultura y han comenzado a suprimirse las obras de la programación escénica municipal: de momento la obra prevista para este viernes, “El coronel no tiene quien le escriba”, con Imanol Arias, se aplaza al 26 de noviembre. Lo que no cerrará, de momento, es la guardería municipal, dado que previsiblemente habría muchos abuelos que tendrían que hacerse cargo de los pequeños, con el correspondiente riesgo de contagiar a una población de riesgo.

Y por sugerencia de la Junta de Castilla y León se indicará a la empresa responsable del transporte urbano que extreme la higiene en los vehículos, además de recomendar a la población que restrinja el uso de este servicio.

La alcaldesa ha pedido también a las asociaciones de vecinos, que utilizan espacios facilitados por el Ayuntamiento, que suspendan toda su actividad. Por lo que se refiere a los servicios de la administración local, desde esta mañana no se puede realizar ningún tipo de gestión de forma presencial. Además de hacerlas de forma telemática a través de la Sede Electrónica siempre que se disponga de certificado digital. En caso contrario, otra forma es por teléfono. Las oficinas de Secretaría disponen de dos teléfonos para las cuestiones relativas al padrón y al registro municipal, 947 500100 en las extensiones 251 a 256 y 947 513172, y también el correo electrónico atencionpublico@arandadeduero.es. Para cuestiones de Gestión Tributaria hay también tres números: 947 510690, 947 511804 y 947 500100 en la extensión 219. En la 215 de este mismo teléfono se atienen trámites relacionados con las plusvalías.

Todas estas medidas están en consonancia con los mensajes recibidos por los responsables municipales en una reunión mantenida por los representantes de poblaciones de más de 20.000 habitantes de Castilla y León en la Consejería de Presidencia del Gobierno regional.

Otras recomendaciones que se quieren hacer llegar a la ciudadanía es que quienes consideren que han estado expuestos a un foco de infección o tengan síntomas no acudan a los centros médicos sino que llamen al 900222000, aunque se pide que este teléfono se use con racionalidad y no para cualquier consulta irrelevante. También alertan a las personas mayores de que no abran la puerta a nadie que se identifique como un enfermero salvo que hubieran llamado antes a los servicios médicos, ya que la policía ha alertado de posibles intentos de engaño a través de esta treta.

Raquel González ha reiterado que hasta el momento, conocidos los últimos resultados médicos no existe ningún caso positivo de coronavirus en Aranda, por lo que ha insistido en que solo se atiendan a medios de comunicación fiables para evitar que las noticias falsas generen una alarma innecesaria".

La alcaldesa, igualmente, recomienda actuar con responsabilidad ante esta situación de excepcionalidad, evitando colapsar los servicios sanitarios y procurando por todos los medios posibles que el coronavirus no llegue a infectar a las personas de más edad o aquellas que tienen ciertas patologías que les hacen más vulnerables en caso de contagio. “Probablemente muchos nos vamos a contagiar, pero la gran mayoría no vamos a necesitar de acudir a los servicios médicos porque vamos a pasarlo sin ni siquiera enterarnos, sin embargo otros necesitarán de ir al hospital y ese espacio tiene que estar disponible, por tanto tenemos que evitar al máximo el contagio, porque esas personas que acudan al hospital tendrán que utilizar los respiradores y los medios son absolutamente limitados”, concluye.