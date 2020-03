La Universidad de Oviedo interrumpe la actividad presencial en todos sus centros

La Universidad de Oviedo interrumpe temporalmente de su actividad docente presencial en todos sus centros. La decisión la ha tomado esta esta mañana la Comisión de Gestión de los Efectos del COVID-19 creada en la Universidad y formada por el equipo rectoral, la jefa del Servicio Médico y los responsables de las facultades y escuelas.

La medida se pone en marcha tras la aparición de un caso positivo de Coronavirus en una estudiante Erasmus de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Campus de “El Milán”, donde no hay actividad docente desde ayer.

El Rector de la institución, Santiago García Granda, aclara que lo que se para es la actividad presencial, que "no es un cierre" y que habrá docencia no presencial mediante las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, algo que servirá para ensayar, ha dicho, metodologías para las que no están demasiado acostumbrados pero que muchos profesores ya utilizan.

La Universidad elaborará un documento de protocolos para aclarar cómo se van a hacer las cosas durante este tiempo: exámenes, prácticas,… y no se descarta una prolongación del periodo lectivo.

Aclaran que esta suspensión temporal, cuyos detalles se concretarán en las próximas horas, no afectará a la actividad investigadora ni a la actividad laboral pero que sí paralizará la actividad en las instalaciones deportivas y se regulará el acceso a las bibliotecas y otros servicios.

El Rectorado apela a la responsabilidad del estudiantado para que siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias en esta nueva situación en su actividad habitual fuera del campus universitario y ha pedido tranquilidad al colectivo asegurando que los test realizados a todas las personas que pudieron estar en contacto con la estudiante afectada han dado negativo.