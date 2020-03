Restringido el acceso a los consultorios del medio rural

Sanidad también ha remitido información concreta para la asitencia en el medio rural. No se suspenden las consultas de los médicos, pero es necesario evitar que los pacientes acudan a las instalaciones de cara a no tener aglomeraciones de gente en las salas de espera donde, no se puede respetar, la distancia de seguridad interpersonal de un metro.

Son las directrices recibidas, por el alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado quien ha confirmado la recepción de esas notificaciones. El alcalde ha confirmado que los pacientes deben comunicarse por teléfono con los centros sanitarios de referencia. Por su parte, el Ayuntamiento, como harán el resto, han colocado bandos con las medidas de prevención y con los teléfonos disponibles

También se han suspendido las analíticas que no sean urgentes. Todas las medidas se mantendrán al menos hasta el 26 de marzo.