¿Quién suspende las elecciones vascas?

La suspensión de unas elecciones o una campaña es una situación inédita, tanto que no la previeron los legisladores. Solo contemplaron la suspensión del mismo acto de votación por causa de fuerza mayor. O un control de validez posterior (si, por ejemplo, faltasen muchos electores en una mesa, se podría repetir la votación en 3 meses).

Según el lehendakari es una decisión que compete a la Junta electoral, pero esta no ha suspendido las elecciones. Dice que ninguna norma le habilita para ello. Pero, tampoco se lo han pedido. La consejera de salud sólo reclamó medidas profilácticas en los momento de emisión del voto y escrutinio: guantes, desinfectante y gestion de colas en momentos punta, que es lo que han aprobado. Salud no previó restricciones en torno a la campaña, ni siquiera la limitación del aforo de los actos. "No estamos en ese escenario", le dijo a Ibarra la consejera. Pero se lo dijo el sábado. Si llegara, la Junta puede actuar, esta acostumbrada a rellenar lagunas legales. Pero a instancias de parte, nunca de oficio. Se lo tienen que pedir.

El martes que viene, nueva reunión, a tres días de la campaña. Salud, el Gobierno, debería definir para entonces cuál es el nuevo escenario. A partir de ahí, hablen. Y dejen de pasarse la pelota unos a otros.